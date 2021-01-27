Оппозиция считает, что профсоюзы Беларуси вынуждают рабочих подписывать жалобу на ЕС

По мнению оппозиции, в республике происходит насильственный сбор подписей в жалобе на ЕС. Федерация профсоюзов принуждает работников предприятий ставить свою подпись.
Организация задалась целью предоставить в жалобе миллион фамилий людей, выступающих против введения санкций со стороны ЕС. По словам представителей оппозиции, данное действо может увеличить число недовольных властью и поднять людей на протесты.
В тоже время МОТ, куда собираются обратиться с жалобой профсоюзы, не сможет оказать давление на ЕС, как не имеющая полномочий инстанция.