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      • Оппозиция считает, что профсоюзы Беларуси вынуждают рабочих подписывать жалобу на ЕС

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 20:30
      (голосов: 0)
      По мнению оппозиции, в республике происходит насильственный сбор подписей в жалобе на ЕС. Федерация профсоюзов принуждает работников предприятий ставить свою подпись.

      Организация задалась целью предоставить в жалобе миллион фамилий людей, выступающих против введения санкций со стороны ЕС. По словам представителей оппозиции, данное действо может увеличить число недовольных властью и поднять людей на протесты.

      В тоже время МОТ, куда собираются обратиться с жалобой профсоюзы, не сможет оказать давление на ЕС, как не имеющая полномочий инстанция.

      Источник фото: belmarket.by
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