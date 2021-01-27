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      • Лукашенко освободил от должности министра по ЧС Владимира Ващенко после 10 лет работы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 19:55
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      27 января стало известно, что Александр Лукашенко освободил от занимаемой в течении десяти лет должности Владимира Ващенко.

      Министром по чрезвычайным ситуациям Владимир был назначен в конце 2010 года. Сейчас ему 62, и в звании генерал-лейтенанта он уволен в запас в связи с достигнутым возрастом. Владимир Ващенко сможет носить знаки отличия и форму.

      Ващенко с 1980 года служил в пожарной охране, в 2002 году окончил институт МЧС, избирался депутатом облсовета в Могилеве.

      Награжден почетными грамотами Совета Министров и Национального собрания республики Беларусь.

      Источник фото: natal.by
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