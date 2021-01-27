Лукашенко освободил от должности министра по ЧС Владимира Ващенко после 10 лет работы





Министром по чрезвычайным ситуациям Владимир был назначен в конце 2010 года. Сейчас ему 62, и в звании генерал-лейтенанта он уволен в запас в связи с достигнутым возрастом. Владимир Ващенко сможет носить знаки отличия и форму.



Ващенко с 1980 года служил в пожарной охране, в 2002 году окончил институт МЧС, избирался депутатом облсовета в Могилеве.



Награжден почетными грамотами Совета Министров и Национального собрания республики Беларусь.



Источник фото: natal.by Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... 27 января стало известно, что Александр Лукашенко освободил от занимаемой в течении десяти лет должности Владимира Ващенко.Министром по чрезвычайным ситуациям Владимир был назначен в конце 2010 года. Сейчас ему 62, и в звании генерал-лейтенанта он уволен в запас в связи с достигнутым возрастом. Владимир Ващенко сможет носить знаки отличия и форму.Ващенко с 1980 года служил в пожарной охране, в 2002 году окончил институт МЧС, избирался депутатом облсовета в Могилеве.Награжден почетными грамотами Совета Министров и Национального собрания республики Беларусь.Источник фото: natal.by