В среду, 27 января, во Фрунзенском районе Минска школу и детсад отключат от отопления





Детям предоставится возможность прийти на уроки в соседние школы, а дошколят можно привести в близлежащие дошкольные учреждения. Без присмотра дети не останутся, заверили представители властей.



Учащиеся школы №12, в которой не будет тепла, смогут прийти в гимназию №31. Воспитанники детсада №17 смогут провести этот день в садах №75, и №149.



Источник фото: ria.ru



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Загрузка... Загрузка... Стало известно, что в связи с производимыми работами в коммуникациях Фрунзенского района Минска, будет отключено отопление и горячая вода. Без тепла останутся несколько зданий, в том числе и школа, а также детский сад. Родителей предупредили заранее об изыскании возможности оставить малышей дома.Детям предоставится возможность прийти на уроки в соседние школы, а дошколят можно привести в близлежащие дошкольные учреждения. Без присмотра дети не останутся, заверили представители властей.Учащиеся школы №12, в которой не будет тепла, смогут прийти в гимназию №31. Воспитанники детсада №17 смогут провести этот день в садах №75, и №149.Источник фото: ria.ru