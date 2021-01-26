  • » » В среду, 27 января, во Фрунзенском районе Минска школу и детсад отключат от отопления

      • В среду, 27 января, во Фрунзенском районе Минска школу и детсад отключат от отопления

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 22:39
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      Стало известно, что в связи с производимыми работами в коммуникациях Фрунзенского района Минска, будет отключено отопление и горячая вода. Без тепла останутся несколько зданий, в том числе и школа, а также детский сад. Родителей предупредили заранее об изыскании возможности оставить малышей дома.

      Детям предоставится возможность прийти на уроки в соседние школы, а дошколят можно привести в близлежащие дошкольные учреждения. Без присмотра дети не останутся, заверили представители властей.

      Учащиеся школы №12, в которой не будет тепла, смогут прийти в гимназию №31. Воспитанники детсада №17 смогут провести этот день в садах №75, и №149.

      Источник фото: ria.ru

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