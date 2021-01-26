  • » » Китай отправит в Беларусь вакцину от коронавируса

      • Китай отправит в Беларусь вакцину от коронавируса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:37
      (голосов: 0)
      Как сообщил Александр Лукашенко, всего в Беларусь будет поставлено 5-6 видов вакцин из разных стран. Недавно уже было начато сотрудничество с Россией в этом направлении.

      26 января Лукашенко 45 минут разговаривал по телефону с главой КНР Си Цзиньпином. Они обсуждали вопросы двухстороннего сотрудничества между странами, в частности по вопросам противостояния угрозам извне, инвестициям, вопросам поставки вакцины от коронавируса.

      Также, по информации из различных телеграм-каналов, есть вероятность встречи Лукашенко и Цзиньпина в недалеком будущем.

      Источник фото: Produkt.by
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь