Китай отправит в Беларусь вакцину от коронавируса

Как сообщил Александр Лукашенко, всего в Беларусь будет поставлено 5-6 видов вакцин из разных стран. Недавно уже было начато сотрудничество с Россией в этом направлении.
26 января Лукашенко 45 минут разговаривал по телефону с главой КНР Си Цзиньпином. Они обсуждали вопросы двухстороннего сотрудничества между странами, в частности по вопросам противостояния угрозам извне, инвестициям, вопросам поставки вакцины от коронавируса.
Также, по информации из различных телеграм-каналов, есть вероятность встречи Лукашенко и Цзиньпина в недалеком будущем.