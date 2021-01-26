  • » » Провокаторша с пикета, на котором задержали Тихановского, призналась, что выполняла указания ФСБ

      • Провокаторша с пикета, на котором задержали Тихановского, призналась, что выполняла указания ФСБ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 22:11
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      Елену Кузьмину узнали после задержания Сергея Тихановского во время сбора подписей в Гродно.

      Именно она стала исполнителем провокации, в результате которой Тихановский восемь месяцев находится под стражей. Со слов Кузьминой, к провокации ее подключила ФСБ, но таким образом она спасла жизнь Сергею.

      Нашей власти это не нужно было. Организатор всего — ФСБ, а у меня были просто связи в России. Вы понимаете, что я не могу все сказать, но отказаться я не могла. Выставили все так, как будто я ему хотела навредить, но никто не подумал, что спасала.

      - сказала Кузьмина.

      Елена допустила возможность гибели Тихановского при другом развитии событий.

      Источник фото: telegraf.by
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