Провокаторша с пикета, на котором задержали Тихановского, призналась, что выполняла указания ФСБ

Нашей власти это не нужно было. Организатор всего — ФСБ, а у меня были просто связи в России. Вы понимаете, что я не могу все сказать, но отказаться я не могла. Выставили все так, как будто я ему хотела навредить, но никто не подумал, что спасала.

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