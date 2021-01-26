Провокаторша с пикета, на котором задержали Тихановского, призналась, что выполняла указания ФСБ

Елену Кузьмину узнали после задержания Сергея Тихановского во время сбора подписей в Гродно.
Именно она стала исполнителем провокации, в результате которой Тихановский восемь месяцев находится под стражей. Со слов Кузьминой, к провокации ее подключила ФСБ, но таким образом она спасла жизнь Сергею.
Нашей власти это не нужно было. Организатор всего — ФСБ, а у меня были просто связи в России. Вы понимаете, что я не могу все сказать, но отказаться я не могла. Выставили все так, как будто я ему хотела навредить, но никто не подумал, что спасала.
- сказала Кузьмина.
Елена допустила возможность гибели Тихановского при другом развитии событий.