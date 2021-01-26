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      • Представитель ЕС призвал освободить Игоря Лосика и других заключенных

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 21:43
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      Жозеп Боррель — представитель ЕС, в социальной сети выпустил призыв к руководству Беларуси об освобождении Игоря Лосика и других заключенных за акции протеста.

      Узнав о прекращении Лосиком голодовки, представитель ЕС сообщил:

      «Рад, что Игорь Лосик прекратил 42-дневную голодовку. Надеюсь, что он скоро поправится. ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить его и всех политзаключенных, журналистов и всех задержанных за мирные протесты, выступающих за демократическую передачу власти под руководством народа»

      Лосик — создатель телеграм-канала - начал голодовку в декабре 2020 года в качестве протеста на предъявленные обвинения. Вчера, 25 января, блогер прекратил сорокадвухдневную голодовку.

      Источник фото: liga.net
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