Представитель ЕС призвал освободить Игоря Лосика и других заключенных

«Рад, что Игорь Лосик прекратил 42-дневную голодовку. Надеюсь, что он скоро поправится. ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить его и всех политзаключенных, журналистов и всех задержанных за мирные протесты, выступающих за демократическую передачу власти под руководством народа»

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