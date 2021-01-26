После критики властей, главного инфекциониста Минска сняли с должности

После публикации в социальных сетях постов о задержаниях медицинских работников, Никита Соловей перестал являться главным инфекционистом комитета по здравоохранению.
Действия представителей силовых структур, по словам Никиты Соловья,
"Уже не вызывают ничего, кроме возмущения и агрессии среди представителей медицинского сообщества"
Также он перечислил работников медицины, которые испытывают прессинг. Минздрав отреагировал на публикации, размещенные врачом, в результате Соловей перестал быть главным инфекционистом. Никита Соловей продолжает свою работу на кафедре БГМУ.