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      • После критики властей, главного инфекциониста Минска сняли с должности

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 21:05
      (голосов: 0)
      После публикации в социальных сетях постов о задержаниях медицинских работников, Никита Соловей перестал являться главным инфекционистом комитета по здравоохранению.

      Действия представителей силовых структур, по словам Никиты Соловья,
      "Уже не вызывают ничего, кроме возмущения и агрессии среди представителей медицинского сообщества"

      Также он перечислил работников медицины, которые испытывают прессинг. Минздрав отреагировал на публикации, размещенные врачом, в результате Соловей перестал быть главным инфекционистом. Никита Соловей продолжает свою работу на кафедре БГМУ.

      Источник фото: news.tut.by
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