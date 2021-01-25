Контейнеры для просроченных лекарств появятся в аптеках и поликлиниках Беларуси

«Чтобы наладить утилизацию просроченных лекарств, недостаточно поставить обычные ящики. Контейнеры должны быть защищены от возможности проникновения. Кроме того, сам процесс утилизации собранных лекарственных средств также требовал серьезной проработки.»

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...