Контейнеры для просроченных лекарств появятся в аптеках и поликлиниках Беларуси

С 1 апреля 2021 года просроченные лекарства можно будет оставить в специализированных контейнерах.
Они будут стоять в аптеках и в медицинских учреждениях. Изъятие лекарств обычным способом из контейнера будет невозможно. Утилизацию испорченных медицинских препаратов еще нужно обсуждать, но понятно, что для этого потребуется сжигание. Проекты для реализации такой нужной инициативы будут рассматриваться властями.
Председатель Минского городского Совета Андрей Бугров отметил:
«Чтобы наладить утилизацию просроченных лекарств, недостаточно поставить обычные ящики. Контейнеры должны быть защищены от возможности проникновения. Кроме того, сам процесс утилизации собранных лекарственных средств также требовал серьезной проработки.»