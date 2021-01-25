Глава МИД Украины выступил за торговлю с Беларусью

«Момент, можно ли торговать с Беларусью, когда там происходят системные нарушения прав человека. Мой ответ — можно, это моя принципиальная позиция. Украина заняла очень жесткую позицию после начала протестов в Беларуси. Мы присоединились и к санкциям ЕС, и не признали инаугурацию Александра Лукашенко, мы сделали ряд шагов для того, чтобы облегчить переезд из Беларуси в Украину. Я хочу заверить, что мы всегда будем стоять на стороне белорусского народа. Но также хочу добавить, что еще ни одна страна мира не ввела каких-либо системных, комплексных экономических санкций против Беларуси. Есть санкции против компаний, но торговое эмбарго против Беларуси не применялось»

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, на телеэфире 24 января заявил, что не является противником торговли электроэнергией с Беларусью.Министр подчеркнул, что главная цель Украины – отделение от энергетических систем Российской Федерации и Беларуси, а также последующее присоединение к энергосистемам Европейского союза. Планируют они это сделать к 2023 году.— заявил глава МИД.В начале 2021 года Украина начала закупать электричество у Беларуси, несмотря на ранние заявления о том, что таких планов у страны не имеется. Это вызвало критику у некоторых украинских экспертов.Источник фото: fakty.com.ua