В ближайшие пять лет Гродненской области планируют поднять среднюю зарплату в 1,5 раза





Заработная плата, в среднем показателе, должна быть увеличена в полтора раза. 2020 год не стал убыточным для экономики Гродненской области. То, что было недополучено в сферах туризма и транспорта, компенсировалось за счет роста прибыли сельхозпредприятий, промышленной отрасли и торговли.



"Важно услышать мнение с мест, какие еще направления следует внести в программу развития. Неизменным при этом остается одно: в центре внимания - человек и его интересы. Бюджет страны и бюджет региона ярко демонстрируют социальную направленность. При этом мы понимаем, что в соцсфере достаточно нерешенных проблем и бесконечно увеличивать расходы на эту сферу невозможно. Выходом может стать увеличение объемов бюджета за счет роста реального сектора экономики. Путей несколько - и запуск нового инвестиционного цикла, и модернизация производства, и повышение эффективности работы на местах", - отметил губернатор.



Подводя итоги пятилетки, замечен рост промышленности на 13%, в сельском хозяйстве - на 14%, а ВРП увеличился на 5%.



Источник фото: youtube.com Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Владимир Караник — глава облисполкома региона, на встрече с представителями народного собрания заявил о планах на будущее.Заработная плата, в среднем показателе, должна быть увеличена в полтора раза. 2020 год не стал убыточным для экономики Гродненской области. То, что было недополучено в сферах туризма и транспорта, компенсировалось за счет роста прибыли сельхозпредприятий, промышленной отрасли и торговли."Важно услышать мнение с мест, какие еще направления следует внести в программу развития. Неизменным при этом остается одно: в центре внимания - человек и его интересы. Бюджет страны и бюджет региона ярко демонстрируют социальную направленность. При этом мы понимаем, что в соцсфере достаточно нерешенных проблем и бесконечно увеличивать расходы на эту сферу невозможно. Выходом может стать увеличение объемов бюджета за счет роста реального сектора экономики. Путей несколько - и запуск нового инвестиционного цикла, и модернизация производства, и повышение эффективности работы на местах", - отметил губернатор.Подводя итоги пятилетки, замечен рост промышленности на 13%, в сельском хозяйстве - на 14%, а ВРП увеличился на 5%.Источник фото: youtube.com