В ближайшие пять лет Гродненской области планируют поднять среднюю зарплату в 1,5 раза

Владимир Караник — глава облисполкома региона, на встрече с представителями народного собрания заявил о планах на будущее.
Заработная плата, в среднем показателе, должна быть увеличена в полтора раза. 2020 год не стал убыточным для экономики Гродненской области. То, что было недополучено в сферах туризма и транспорта, компенсировалось за счет роста прибыли сельхозпредприятий, промышленной отрасли и торговли.
"Важно услышать мнение с мест, какие еще направления следует внести в программу развития. Неизменным при этом остается одно: в центре внимания - человек и его интересы. Бюджет страны и бюджет региона ярко демонстрируют социальную направленность. При этом мы понимаем, что в соцсфере достаточно нерешенных проблем и бесконечно увеличивать расходы на эту сферу невозможно. Выходом может стать увеличение объемов бюджета за счет роста реального сектора экономики. Путей несколько - и запуск нового инвестиционного цикла, и модернизация производства, и повышение эффективности работы на местах", - отметил губернатор.
Подводя итоги пятилетки, замечен рост промышленности на 13%, в сельском хозяйстве - на 14%, а ВРП увеличился на 5%.