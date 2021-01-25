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      • Уткин считает, что перенос ЧМ-2021 – это месть за победу в ВОВ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 17:27
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      Депутат из Беларуси Виталий Уткин заявил, что ЧМ-2021 по хоккею перенесли совсем не из-за возможной угрозы безопасности, а из-за жажды мести за победу в Великой Отечественной войне.

      IIHF 18 января приняла решение отобрать у Беларуси право проведения чемпионата мира по хоккею в текущем 2021 году. Теперь за право принятия данного события будут бороться три страны: Словакия, Дания и Латвия. Заявка Литвы рассмотрена не будет.

      «Что можно выйти на другие уровни политического плана, и просто сказать, что это месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом»
      — сказал Уткин.


      Уткин также подчеркнул, что страна полностью готова к принятию чемпионата у себя.

      Источник фото: euroradio.fm
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