Уткин считает, что перенос ЧМ-2021 – это месть за победу в ВОВ

Депутат из Беларуси Виталий Уткин заявил, что ЧМ-2021 по хоккею перенесли совсем не из-за возможной угрозы безопасности, а из-за жажды мести за победу в Великой Отечественной войне.
IIHF 18 января приняла решение отобрать у Беларуси право проведения чемпионата мира по хоккею в текущем 2021 году. Теперь за право принятия данного события будут бороться три страны: Словакия, Дания и Латвия. Заявка Литвы рассмотрена не будет.
«Что можно выйти на другие уровни политического плана, и просто сказать, что это месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом»
— сказал Уткин.
Уткин также подчеркнул, что страна полностью готова к принятию чемпионата у себя.