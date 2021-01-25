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      • Белоруска, проживающая в Литве, решила заработать на помощи соотечественникам

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 17:16
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      В Литве журналистами начато расследование по махинациям, в которых замешана Колегова Наталья.

      Владелица бизнеса в сфере недвижимости организовала фонд «Дапамога», в который литовцы перечисляли средства для помощи белорусам, вынужденным переехать в соседнюю страну. Деньги должны были быть использованы для аренды жилья, приобретения продуктов питания и одежды.

      Однако, стало известно, что беженцы были вынуждены сами оплачивать проживание. В деле также всплывают факты завышения цен по договорам аренды, фальсификации медицинских справок и подделки других документов.

      В Литве миграционная служба ранее уже заинтересовалась деятельностью Колеговой. По их данным, фирма Natalex, принадлежащая Наталье, ранее помогала иностранцам получать документы , дающие право на проживание в Литве.

      Источник фото: tayga.info
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