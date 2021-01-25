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      • В БГУ запланировано начало работы педагогов-тьюторов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 16:30
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      Как сообщает Белорусский государственный университет, будут предприняты новые шаги для увеличения индивидуализации обучения студентов.

      В университете считают, что студентам нужна информационная поддержка и консультации, для выявления потенциала каждого студента. Тьютор поможет выбрать дисциплины для дополнительного образования и подобрать варианты взаимодействия между факультетами.

      "Сегодня в БГУ каждый факультет имеет перечень уникальных образовательных и научных предложений, действует ряд молодежных организаций, творческих коллективов и спортивных секций. Однако многим студентам сложно сориентироваться в многообразии услуг. Тьютор с учетом персональных запросов обучающегося окажет консультационную, информационную поддержку, при запланированной студентом научной работе междисциплинарной направленности подберет наиболее перспективные варианты сотрудничества с другими факультетами, сориентирует в области языковой подготовки. По сути, тьютор выступит посредником между обучающимся и университетом"
      - Рассказали в пресс-службе БГУ .

      На текущей неделе уже 21 преподаватель-тьютор приступил к выполнению своих обязанностей.

      Источник фото: obrazovanie.by
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