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      • Доценту из ПГУ снова дали 15 суток ареста

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 17:57
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      Виталий Якубов – доцент, работающий в Полоцкогом государственногом университете, проведет в общей сложности 30 суток под арестом по статье 23.34.

      20 декабря его задержали первый раз по обвинению в участии в цепи солидарности, которая в тот день проводилась в городе.

      "Виктор не был в той цепи солидарности, он даже не знал об этой акции. Мы с детьми — а у нас их двое, четырех и семи лет, — были на празднике возле елки. Оттуда Виктора и забрали в милицию", — сообщила Юлия Якубова, супруга обвиняемого.

      После, Виталию добавили еще 15 суток за участие в акции 5 декабря в Новополоцке. Жена Якубова участие отрицает и считает, что ее мужа обвинили на основании видео, в котором только «тусклые силуэты» людей и определить точно, кто на нем был невозможно.

      Источник фото: nn.by
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