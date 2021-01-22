Доценту из ПГУ снова дали 15 суток ареста

Виталий Якубов – доцент, работающий в Полоцкогом государственногом университете, проведет в общей сложности 30 суток под арестом по статье 23.34.
20 декабря его задержали первый раз по обвинению в участии в цепи солидарности, которая в тот день проводилась в городе.
"Виктор не был в той цепи солидарности, он даже не знал об этой акции. Мы с детьми — а у нас их двое, четырех и семи лет, — были на празднике возле елки. Оттуда Виктора и забрали в милицию", — сообщила Юлия Якубова, супруга обвиняемого.
После, Виталию добавили еще 15 суток за участие в акции 5 декабря в Новополоцке. Жена Якубова участие отрицает и считает, что ее мужа обвинили на основании видео, в котором только «тусклые силуэты» людей и определить точно, кто на нем был невозможно.