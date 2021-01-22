«Великий камень» и национальный аэропорт подписали меморандум о сотрудничестве

Национальный аэропорт Минск совместно с руководством парка «Великий камень» подписали меморандум.
По планам, перечисленным в документе, планируется создание проектов для их совместной последующей реализации с привлечением инвестиций. Среди проектов по партнерским отношениям - использование смежных, прилегающих друг к другу территорий для создания транспортного сообщения и прочих объектов инфраструктуры. В том числе строительство железнодорожного полотна, которое свяжет Минский аэропорт со столицей республики по территории парка. Наиболее значимым из проектов является возведение грузового терминала.
Парк "Великий камень"- уникальная экономическая территория, на которой зарегистрированы представители четырнадцати государств.
Меморандум не обязывает стороны выполнять договоренности, так как ни юридически, ни финансово, не несет в себе функции обязательств.