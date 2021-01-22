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      • Лукашенко потребовал наказывать недобросовестных налогоплательщиков

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 16:53
      (голосов: 0)
      На заседании Правительства, которое Александр Лукашенко собрал 21 января, была высказана позиция по налогам в бюджет Беларуси.
      По примеру законов США, Лукашенко призвал сделать более жесткими наказания для тех, кто не доплачивает или совсем не платит налоги.
      «Капитальная задача для всех присутствующих — внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — «оплот демократии». Там налогообложение регулируется жестоко, и за неуплату налогов там бешеные сроки до 15 и больше лет. А у нас целые отрасли уходят в тень, жулики уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим»
      - сказал Лукашенко.

      Работодатели, скрывающие реальные доходы своих работников, также были им отмечены:
      «У нас процветает зарплата в конвертах. И мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание! Примите это к исполнению немедленно!»
      - добавил он.

      В настоящий момент в УК Беларуси максимальное наказание за уклонение от уплаты налогов — семь лет лишения свободы.

      Источник фото: rbc.ru
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