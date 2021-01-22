Лукашенко потребовал наказывать недобросовестных налогоплательщиков

«Капитальная задача для всех присутствующих — внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — «оплот демократии». Там налогообложение регулируется жестоко, и за неуплату налогов там бешеные сроки до 15 и больше лет. А у нас целые отрасли уходят в тень, жулики уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим»

«У нас процветает зарплата в конвертах. И мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание! Примите это к исполнению немедленно!»

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