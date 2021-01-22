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      • Тихановская не планирует участвовать в следующих выборах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 16:40
      (голосов: 0)
      Сегодня в Таллине Светлана Тихановская совместно с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу дала пресс-конференцию.
      На встрече с журналистами Тихановская заявила, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Также она выразила благодарность властям Эстонии за поддержку.

      Тихановская заявила, что будет добиваться еще санкций белорусским чиновникам и не только.

      «Важно применять их не только к высшим чинам. Важно внести в этот список судей, работников силовых структур, которые избивали людей. Они должны осознать, перед тем как будут бить людей, что их дети ничего не смогут сделать в Европе»
      - сказала она.

      Источник фото: ria.ru
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