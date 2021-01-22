Тихановская не планирует участвовать в следующих выборах

Сегодня в Таллине Светлана Тихановская совместно с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу дала пресс-конференцию. На встрече с журналистами Тихановская заявила, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Также она выразила благодарность властям Эстонии за поддержку.
Тихановская заявила, что будет добиваться еще санкций белорусским чиновникам и не только.
«Важно применять их не только к высшим чинам. Важно внести в этот список судей, работников силовых структур, которые избивали людей. Они должны осознать, перед тем как будут бить людей, что их дети ничего не смогут сделать в Европе»