Тариф на транзит нефти через Беларусь будет повышен





Теперь стоимость транзита по Беларуси станет дороже на 6,7 процента.



"Белорусская сторона предлагала повысить тариф на транзит нефти на 24,5%. Однако в ходе переговоров антимонопольные ведомства согласовали повышение тарифа на 6,7% с 1 февраля", - сообщил агентству Интерфакс неназванный источник.



Подъему стоимости на прокачку нефти через территорию Беларуси способствовали несколько факторов. Основной – снижение доходов от транзита за прошедший год, новый налог на осуществляющие транзит нефти предприятия, а также строительство засчет Беларуси перемычки между двумя существующими ветками трубопровода «Дружба».



Источник фото: Delo.ua Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Об этом стало известно после переговоров антимонопольных служб Российской Федерации и Беларуси.Теперь стоимость транзита по Беларуси станет дороже на 6,7 процента."Белорусская сторона предлагала повысить тариф на транзит нефти на 24,5%. Однако в ходе переговоров антимонопольные ведомства согласовали повышение тарифа на 6,7% с 1 февраля", - сообщил агентству Интерфакс неназванный источник.Подъему стоимости на прокачку нефти через территорию Беларуси способствовали несколько факторов. Основной – снижение доходов от транзита за прошедший год, новый налог на осуществляющие транзит нефти предприятия, а также строительство засчет Беларуси перемычки между двумя существующими ветками трубопровода «Дружба».Источник фото: Delo.ua