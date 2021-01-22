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      • Тариф на транзит нефти через Беларусь будет повышен

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 16:35
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      Об этом стало известно после переговоров антимонопольных служб Российской Федерации и Беларуси.

      Теперь стоимость транзита по Беларуси станет дороже на 6,7 процента.

      "Белорусская сторона предлагала повысить тариф на транзит нефти на 24,5%. Однако в ходе переговоров антимонопольные ведомства согласовали повышение тарифа на 6,7% с 1 февраля", - сообщил агентству Интерфакс неназванный источник.

      Подъему стоимости на прокачку нефти через территорию Беларуси способствовали несколько факторов. Основной – снижение доходов от транзита за прошедший год, новый налог на осуществляющие транзит нефти предприятия, а также строительство засчет Беларуси перемычки между двумя существующими ветками трубопровода «Дружба».

      Источник фото: Delo.ua
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