Девушке дали два года лишения свободы за надписи на щитах





6 сентября Тихон Клюкевич и София Малашевич принимали участие в воскресном марше. Девушка разрисовала выставленные оградительные щиты системы «Рубеж». Для этого она использовала баллончик с краской. Молодой человек снимал на камеру этот процесс и последовавший за ним танец. Сотрудники милиции задержали Тихона, после чего София потребовала чтобы арестовали именно ее, так как именно она совершила противоправное действие. Молодые люди выгораживали друг друга, однако, наказание настигло их обоих.



Обвинение в хулиганстве, оскорблении Лукашенко и материальный ущерб в размере 103 рублей — повлекли за собой уголовное наказание. Малашевич и Клюкевич вину признали, раскаялись и просили выпустить их. Суд вынес приговор в виде лишения свободы в колонии.



Источник фото: ex-press.by Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Молодые люди получили сроки полтора и два года колонии за вульгарные надписи на щитах военных. Обвинение ходатайствовало именно о таком наказании для подсудимых.6 сентября Тихон Клюкевич и София Малашевич принимали участие в воскресном марше. Девушка разрисовала выставленные оградительные щиты системы «Рубеж». Для этого она использовала баллончик с краской. Молодой человек снимал на камеру этот процесс и последовавший за ним танец. Сотрудники милиции задержали Тихона, после чего София потребовала чтобы арестовали именно ее, так как именно она совершила противоправное действие. Молодые люди выгораживали друг друга, однако, наказание настигло их обоих.Обвинение в хулиганстве, оскорблении Лукашенко и материальный ущерб в размере 103 рублей — повлекли за собой уголовное наказание. Малашевич и Клюкевич вину признали, раскаялись и просили выпустить их. Суд вынес приговор в виде лишения свободы в колонии.Источник фото: ex-press.by