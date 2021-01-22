Стали известны самые редкие и популярные имена в Витебской области

Наиболее часто используемые имена мальчиков – Александр, Максим, Артем, а девочек – Мария, Милана, София, Алиса.
Как сообщает издание «Регионы.by», ссылаясь на Витебский ЗАГС, самыми редкими мужскими именами для новорожденных региона являются: Марий, Лука, Леон, Лео, Керемалы, Евсей, Карим, Демир, Добрыня, Дамир, Дарий, Амур, Глен, Амир, Айхан, Аверьян, Нейтан, Хуссейн, Радасвет, Маухаммадзиё.
В свою очередь среди девочек самыми редкими именами стали: Божена, Джамилия, Вианна, Анант, Алеста, Златослава, Есения, Латифа, Кирия, Лита, Лея, Петра, Николина, Санда, Самийя, Теона, Севиль, Фатима, Тея, Ясмина, Шуламит, Ясна.
Источник фото: inserpuhov.ru
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