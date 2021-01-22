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      • МТЗ выходит на рынок ЕС - пройдена сертификация пяти моделей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 15:37
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      Минский тракторный завод выставил модели некоторых своих машин для сертификации в ЕС.

      Все пять модификаций — 923.7; 952.7; 1221.7; 1220.7 и 1025.7 — успешно прошли испытания по европейским стандартам. На всех перечисленных моделях используется двигатель фирмы Caterpillar. Тракторы Belarus вскоре получат соответствующие документы, что позволит им выйти на рынок Евросоюза.

      Летом руководством завода планируется приобретение еще одной сотни двигателей Caterlar, что даст возможность поставки первой очереди тракторов на европейский рынок. В конце 2021 года предполагается начало серийного производства данных машин.

      Источник фото: bestbelarus.by
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