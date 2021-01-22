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      • Тихановская на встрече в Эстонии обсудила поддержку Беларуси и санкции ЕС

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 14:37
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      Светлана Тихановская и Юри Ратас провели встречу в Эстонии.
      Во время беседы с Премьер-министром, одновременно Тихановской было проведено онлайн-общение и с Министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу. Темой обсуждения стали санкции ЕС в отношении Лукашенко, предложенные в четвертом пакете. Они будут обсуждаться на будущей неделе в Брюсселе.

      Эстонская сторона подтвердила поддержку образовательной и медийной сфер Беларуси на сумму около одного миллиона евро.

      Также был поднят вопрос о поддержке ЕС вакцинации населения. В пятницу также ожидается выступление Светланы Тихановской о судьбе Беларуси на Совете безопасности ООН.

      Источник фото: ria.ru
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