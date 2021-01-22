Тихановская на встрече в Эстонии обсудила поддержку Беларуси и санкции ЕС



Во время беседы с Премьер-министром, одновременно Тихановской было проведено онлайн-общение и с Министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу. Темой обсуждения стали санкции ЕС в отношении Лукашенко, предложенные в четвертом пакете. Они будут обсуждаться на будущей неделе в Брюсселе.



Эстонская сторона подтвердила поддержку образовательной и медийной сфер Беларуси на сумму около одного миллиона евро.



Также был поднят вопрос о поддержке ЕС вакцинации населения. В пятницу также ожидается выступление Светланы Тихановской о судьбе Беларуси на Совете безопасности ООН.



Источник фото: ria.ru Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Светлана Тихановская и Юри Ратас провели встречу в Эстонии.Во время беседы с Премьер-министром, одновременно Тихановской было проведено онлайн-общение и с Министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу. Темой обсуждения стали санкции ЕС в отношении Лукашенко, предложенные в четвертом пакете. Они будут обсуждаться на будущей неделе в Брюсселе.Эстонская сторона подтвердила поддержку образовательной и медийной сфер Беларуси на сумму около одного миллиона евро.Также был поднят вопрос о поддержке ЕС вакцинации населения. В пятницу также ожидается выступление Светланы Тихановской о судьбе Беларуси на Совете безопасности ООН.Источник фото: ria.ru