Тихановская на встрече в Эстонии обсудила поддержку Беларуси и санкции ЕС

Светлана Тихановская и Юри Ратас провели встречу в Эстонии. Во время беседы с Премьер-министром, одновременно Тихановской было проведено онлайн-общение и с Министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу. Темой обсуждения стали санкции ЕС в отношении Лукашенко, предложенные в четвертом пакете. Они будут обсуждаться на будущей неделе в Брюсселе.
Эстонская сторона подтвердила поддержку образовательной и медийной сфер Беларуси на сумму около одного миллиона евро.
Также был поднят вопрос о поддержке ЕС вакцинации населения. В пятницу также ожидается выступление Светланы Тихановской о судьбе Беларуси на Совете безопасности ООН.