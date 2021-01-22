В результате активности телефонных аферистов в Минске заведено 170 уголовных дел





У доверчивых граждан, поддерживающих телефонные разговоры с незнакомцами, с банковских карт исчезают крупные суммы. Вернуть их практически невозможно. Преступники под видом банковских работников выманивают у пользователей пароли и ПИН-коды. Предлагая защиту сбережений клиента, якобы с целью отмены операции или передвижения денежных сумм, потерпевших вынуждают дать информацию, которая не должна быть предана огласке.



Большое количество афер инициируется из зарубежных источников. Все чаще людей стали обманывать при помощи местных номеров, купленных в даркнете. Работники банков и правоохранители предупреждают об опасности , исходящей от телефонных переговоров с незнакомыми абонентами.



Источник фото: psm7.com Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Число мошенников, желающих нажиться за чужой счет, становится все больше. Только за последнюю неделю количество уголовных дел о совершенных мошеннических действий достигло ста семидесяти.У доверчивых граждан, поддерживающих телефонные разговоры с незнакомцами, с банковских карт исчезают крупные суммы. Вернуть их практически невозможно. Преступники под видом банковских работников выманивают у пользователей пароли и ПИН-коды. Предлагая защиту сбережений клиента, якобы с целью отмены операции или передвижения денежных сумм, потерпевших вынуждают дать информацию, которая не должна быть предана огласке.Большое количество афер инициируется из зарубежных источников. Все чаще людей стали обманывать при помощи местных номеров, купленных в даркнете. Работники банков и правоохранители предупреждают об опасности , исходящей от телефонных переговоров с незнакомыми абонентами.Источник фото: psm7.com