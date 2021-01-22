Теплоснабжение в Минске планируют возобновить к 16:00

Восстановить подачу тепла в дома жителей Московского района Минска планируется к 16.00 22 января. Как информирует БелТа, в скором времени ремонтные работы должны завершиться и утечка будет устранена.
Накануне проблемы с теплоснабжением появились в 244 жилых домах, 28 детских садах и 17 школах.
Подробности происшествия рассказал главный инженер «Минских тепловых сетей» Александр Драгун.
"Во время проведения регламентных работ по ул.Есенина, 76 мы увидели вытекание теплоносителя из-под земли. Это произошло в 15.30. В соответствии с инструкциями организовали процесс устранения повреждений. В 18.30 отключили потребителей и выделили поврежденный участок трубопровода"