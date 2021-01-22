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      • Теплоснабжение в Минске планируют возобновить к 16:00

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 14:00
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      Восстановить подачу тепла в дома жителей Московского района Минска планируется к 16.00 22 января. Как информирует БелТа, в скором времени ремонтные работы должны завершиться и утечка будет устранена.

      Накануне проблемы с теплоснабжением появились в 244 жилых домах, 28 детских садах и 17 школах.

      Подробности происшествия рассказал главный инженер «Минских тепловых сетей» Александр Драгун.

      "Во время проведения регламентных работ по ул.Есенина, 76 мы увидели вытекание теплоносителя из-под земли. Это произошло в 15.30. В соответствии с инструкциями организовали процесс устранения повреждений. В 18.30 отключили потребителей и выделили поврежденный участок трубопровода"
      - сообщил Драгун.

      Источник фото: mapio.net
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