Теплоснабжение в Минске планируют возобновить к 16:00

"Во время проведения регламентных работ по ул.Есенина, 76 мы увидели вытекание теплоносителя из-под земли. Это произошло в 15.30. В соответствии с инструкциями организовали процесс устранения повреждений. В 18.30 отключили потребителей и выделили поврежденный участок трубопровода"