Беларусь примет решение об участии в Договоре по открытому небу



15 января выяснилось, что Москва дала старт процессу выхода из соглашений. В соответствии с Договором страна, планирующая выйти из него, должна уведомить всех участников не позднее полугода до окончания процедуры.



На 22 января 2021 года данные о факте выхода России из Договора по открытому небу не были предоставлены Республике Беларусь и другим, состоящим в соглашении, государствам. С 1992 года, действующие по настоящее время договоренности позволили укрепить доверительные отношения со странами мира по окончании холодной войны.



Соединенные Штаты на ноябрь 2020 года завершили процедуру выхода из ДОН, сообщив о начале процесса в мае 2020 года. До того момента участниками данных соглашений считали себя 34 государства.



Источник фото: rbc.ru Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Минск решит, покинуть ли Договор по открытому небу, либо изменить порядок своего в нём участия. Понятно это станет после уведомления России о выходе из ДОН.15 января выяснилось, что Москва дала старт процессу выхода из соглашений. В соответствии с Договором страна, планирующая выйти из него, должна уведомить всех участников не позднее полугода до окончания процедуры.На 22 января 2021 года данные о факте выхода России из Договора по открытому небу не были предоставлены Республике Беларусь и другим, состоящим в соглашении, государствам. С 1992 года, действующие по настоящее время договоренности позволили укрепить доверительные отношения со странами мира по окончании холодной войны.Соединенные Штаты на ноябрь 2020 года завершили процедуру выхода из ДОН, сообщив о начале процесса в мае 2020 года. До того момента участниками данных соглашений считали себя 34 государства.Источник фото: rbc.ru