  • » » Беларусь примет решение об участии в Договоре по открытому небу

      • Беларусь примет решение об участии в Договоре по открытому небу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:38
      (голосов: 0)
      Минск решит, покинуть ли Договор по открытому небу, либо изменить порядок своего в нём участия. Понятно это станет после уведомления России о выходе из ДОН.
      15 января выяснилось, что Москва дала старт процессу выхода из соглашений. В соответствии с Договором страна, планирующая выйти из него, должна уведомить всех участников не позднее полугода до окончания процедуры.

      На 22 января 2021 года данные о факте выхода России из Договора по открытому небу не были предоставлены Республике Беларусь и другим, состоящим в соглашении, государствам. С 1992 года, действующие по настоящее время договоренности позволили укрепить доверительные отношения со странами мира по окончании холодной войны.

      Соединенные Штаты на ноябрь 2020 года завершили процедуру выхода из ДОН, сообщив о начале процесса в мае 2020 года. До того момента участниками данных соглашений считали себя 34 государства.

      Источник фото: rbc.ru
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь