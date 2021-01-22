Правительство поднимет штрафы за несанкционированные митинги

22 января на правовом портале были опубликованы изменения в КоАП, которые предусматривают ужесточение наказаний за несанкционированные митинги в Беларуси.
Теперь за участие в акции протеста можно получить 15 суток ареста.
Также были обновлены суммы штрафов. За призыв к участию или участие в несогласованном митинге можно получить штраф в 2900 рублей или 100 БВ, за подготовку несогласованных митингов – 4350 рублей или 30 БВ, участие за деньги – 5800 рублей или 50 БВ.
В нововведениях имеется и увеличение штрафа за повторную организацию акций протеста, на которых платят участникам, а также за незаконное изготовление и использование флагов.