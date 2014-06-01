Во время зимних праздников в Беларуси пройдут около 160 ярмарок

В Беларуси планируется работа около 160 ярмарок во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало на пресс-конференции, посвященной новогодней торговле.
Учитывая эпидобстановку, на мероприятиях будут соблюдаться меры по профилактике COVID-19.
С 14 декабря начинают свою работу елочные базары. Магазины, организации общепита и сферы услуг будут работать по продленному режиму работы в предпраздничные и праздничные дни.
«Ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий в зависимости от формата проведения составит от 27 до 160 беларусских рублей на человека, в новогоднюю ночь ценник объективно будет выше и может варьироваться от 50 до 200 рублей»