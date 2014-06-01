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      • Во время зимних праздников в Беларуси пройдут около 160 ярмарок

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 17:47
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      В Беларуси планируется работа около 160 ярмарок во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало на пресс-конференции, посвященной новогодней торговле.

      Учитывая эпидобстановку, на мероприятиях будут соблюдаться меры по профилактике COVID-19.

      С 14 декабря начинают свою работу елочные базары. Магазины, организации общепита и сферы услуг будут работать по продленному режиму работы в предпраздничные и праздничные дни.

      «Ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий в зависимости от формата проведения составит от 27 до 160 беларусских рублей на человека, в новогоднюю ночь ценник объективно будет выше и может варьироваться от 50 до 200 рублей»
      , — сообщил Михаил Жигало.

      Фото: sb.by
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