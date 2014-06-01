Во время зимних праздников в Беларуси пройдут около 160 ярмарок

«Ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий в зависимости от формата проведения составит от 27 до 160 беларусских рублей на человека, в новогоднюю ночь ценник объективно будет выше и может варьироваться от 50 до 200 рублей»







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