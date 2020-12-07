В США поддержали санкции ЕС против Лукашенко

США поддерживают санкции ЕС против Александра Лукашенко.
Глава бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США Филип Рикер считает, что такое давление поможет сменить власть в Беларуси. Об этом он сказал 8 декабря 2020 года на слушании Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Также он отметил, что США будет сотрудничать с ЕС по вопросам санкций и других дел.
«И мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока не внесут изменения и не предоставят народу Беларуси правительство, которого они заслуживают»
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Он также добавил, что Вашингтону важно наладить отношения с Минском, но только если Беларусь учтет все требования:
«Мы присоединяемся к нашим европейским партнерам, чтобы сосредоточиться на санкциях и других мероприятиях, и мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока они не внесут изменения и не предоставят белорусскому народу правительство, которого они заслуживают, которое им помогает»