В США поддержали санкции ЕС против Лукашенко

«И мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока не внесут изменения и не предоставят народу Беларуси правительство, которого они заслуживают»

«Мы присоединяемся к нашим европейским партнерам, чтобы сосредоточиться на санкциях и других мероприятиях, и мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока они не внесут изменения и не предоставят белорусскому народу правительство, которого они заслуживают, которое им помогает»







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