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      • В США поддержали санкции ЕС против Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 17:09
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      США поддерживают санкции ЕС против Александра Лукашенко.

      Глава бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США Филип Рикер считает, что такое давление поможет сменить власть в Беларуси. Об этом он сказал 8 декабря 2020 года на слушании Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе.

      Также он отметил, что США будет сотрудничать с ЕС по вопросам санкций и других дел.

      «И мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока не внесут изменения и не предоставят народу Беларуси правительство, которого они заслуживают»
      , — отметил Рикер.

      Он также добавил, что Вашингтону важно наладить отношения с Минском, но только если Беларусь учтет все требования:

      «Мы присоединяемся к нашим европейским партнерам, чтобы сосредоточиться на санкциях и других мероприятиях, и мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока они не внесут изменения и не предоставят белорусскому народу правительство, которого они заслуживают, которое им помогает»

      Фото: reform.by
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