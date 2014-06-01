Стало известно, что белорусы искали в Google в 2020 году

Компания Google представила рейтинг самых популярных запросов за 2020 год.
Каждый год «поисковик» анализирует и делится данными, что было интересно в Интернете пользователям во всем мире.
Также Google поделился данными, что запрашивали белорусы в 2020 году.
На первом месте по рейтингу известных лиц оказалась информация о Викторе Бабарико. На втором и третьем местах расположились российский оппозиционный политик Алексей Навальный и российский актер Михаил Ефремов.
Самым частым запросом стала информация о коронавирусе. А также в топ-10 популярных запросов попали «новости Минска», «выборы в США», «курс доллара».
Самыми частыми покупками в 2020 году стали «медицинские маски».