Стало известно, что белорусы искали в Google в 2020 году





Каждый год «поисковик» анализирует и делится данными, что было интересно в Интернете пользователям во всем мире.



Также Google поделился данными, что запрашивали белорусы в 2020 году.



На первом месте по рейтингу известных лиц оказалась информация о Викторе Бабарико. На втором и третьем местах расположились российский оппозиционный политик Алексей Навальный и российский актер Михаил Ефремов.



Самым частым запросом стала информация о коронавирусе. А также в топ-10 популярных запросов попали «новости Минска», «выборы в США», «курс доллара».



Самыми частыми покупками в 2020 году стали «медицинские маски».



Фото: pixabay.com Кратко и по делу в Telegram Установить приложение на Android







Загрузка... Загрузка... Компания Google представила рейтинг самых популярных запросов за 2020 год.Каждый год «поисковик» анализирует и делится данными, что было интересно в Интернете пользователям во всем мире.Также Google поделился данными, что запрашивали белорусы в 2020 году.На первом месте по рейтингу известных лиц оказалась информация о Викторе Бабарико. На втором и третьем местах расположились российский оппозиционный политик Алексей Навальный и российский актер Михаил Ефремов.Самым частым запросом стала информация о коронавирусе. А также в топ-10 популярных запросов попали «новости Минска», «выборы в США», «курс доллара».Самыми частыми покупками в 2020 году стали «медицинские маски».Фото: pixabay.com