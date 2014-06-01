  • » » Стало известно, что белорусы искали в Google в 2020 году

      • Стало известно, что белорусы искали в Google в 2020 году

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 16:07
      (голосов: 0)
      Компания Google представила рейтинг самых популярных запросов за 2020 год.

      Каждый год «поисковик» анализирует и делится данными, что было интересно в Интернете пользователям во всем мире.

      Также Google поделился данными, что запрашивали белорусы в 2020 году.

      На первом месте по рейтингу известных лиц оказалась информация о Викторе Бабарико. На втором и третьем местах расположились российский оппозиционный политик Алексей Навальный и российский актер Михаил Ефремов.

      Самым частым запросом стала информация о коронавирусе. А также в топ-10 популярных запросов попали «новости Минска», «выборы в США», «курс доллара».

      Самыми частыми покупками в 2020 году стали «медицинские маски».

      Фото: pixabay.com
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить приложение на Android




      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь