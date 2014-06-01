Генпрокуратура Литвы начала расследование милицейского насилия в Беларуси

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашились начал расследование милицейского насилия в Беларуси после рассмотрения заявления от гражданина Беларуси.
«Обстоятельства происшествия, указанные заявителем, и прочие данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция»
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30 ноября 2020 года в прокуратуру Литвы написал заявление гражданин Беларуси. В нем заявитель рассказал о применении насилия белорусскими силовиками в Минске 13 октября. Прокуратура решила начать досудебное расследование по статье «Преступления против человечности и военные преступления» Уголовного кодекса Литовской Республики.
«Я понимаю, что это досудебное расследование также будет чрезвычайно сложным, будет тщательно контролироваться всеми, и сегодня никто не может сказать: когда и чем это закончится. Однако, если мы руководствуемся правами человека как фундаментальной ценностью, у нас есть только одно правильное решение в этой ситуации: законно собирать и должным образом регистрировать как можно больше доказательных данных для судебного разбирательства, когда и где оно состоится»