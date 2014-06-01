Генпрокуратура Литвы начала расследование милицейского насилия в Беларуси

«Обстоятельства происшествия, указанные заявителем, и прочие данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция»

«Я понимаю, что это досудебное расследование также будет чрезвычайно сложным, будет тщательно контролироваться всеми, и сегодня никто не может сказать: когда и чем это закончится. Однако, если мы руководствуемся правами человека как фундаментальной ценностью, у нас есть только одно правильное решение в этой ситуации: законно собирать и должным образом регистрировать как можно больше доказательных данных для судебного разбирательства, когда и где оно состоится»







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