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      • Генпрокуратура Литвы начала расследование милицейского насилия в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 14:53
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      Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашились начал расследование милицейского насилия в Беларуси после рассмотрения заявления от гражданина Беларуси.

      «Обстоятельства происшествия, указанные заявителем, и прочие данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция»
      , - сообщает Генпрокуратура Литвы.

      30 ноября 2020 года в прокуратуру Литвы написал заявление гражданин Беларуси. В нем заявитель рассказал о применении насилия белорусскими силовиками в Минске 13 октября. Прокуратура решила начать досудебное расследование по статье «Преступления против человечности и военные преступления» Уголовного кодекса Литовской Республики.

      «Я понимаю, что это досудебное расследование также будет чрезвычайно сложным, будет тщательно контролироваться всеми, и сегодня никто не может сказать: когда и чем это закончится. Однако, если мы руководствуемся правами человека как фундаментальной ценностью, у нас есть только одно правильное решение в этой ситуации: законно собирать и должным образом регистрировать как можно больше доказательных данных для судебного разбирательства, когда и где оно состоится»
      , — сказал Пашилис.

      Фото: naviny.media
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