Количество членов независимого профсоюза "Гродно Азота" выросло в 20 раз

Пополняется количество участников независимого профсоюза «Гродно Азота». В начале августа в нем состояло всего 20 человек, теперь – более 400.
Уже 940 рабочих покинули «Белхимпрофсоюз». Теперь на 1 ноября 2020 г в нем числилось 6 321 работник.
«В настоящее время не совсем радужная ситуация складывается с динамикой членства в «Белхимпрофсоюзе». Если говорить языком цифр, то по состоянию на начало года членами профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» являлись 7261 человек, на 1 ноября 2020-го в первичную организацию входят 6321 работник»
, - поделился председатель «Белхимпрофсоюза» на «Гродно Азот» Андрей Рожинский.