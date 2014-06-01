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      • Количество членов независимого профсоюза "Гродно Азота" выросло в 20 раз

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 14:19
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      Пополняется количество участников независимого профсоюза «Гродно Азота». В начале августа в нем состояло всего 20 человек, теперь – более 400.

      Уже 940 рабочих покинули «Белхимпрофсоюз». Теперь на 1 ноября 2020 г в нем числилось 6 321 работник.

      «В настоящее время не совсем радужная ситуация складывается с динамикой членства в «Белхимпрофсоюзе». Если говорить языком цифр, то по состоянию на начало года членами профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» являлись 7261 человек, на 1 ноября 2020-го в первичную организацию входят 6321 работник»
      , - поделился председатель «Белхимпрофсоюза» на «Гродно Азот» Андрей Рожинский.

      Фото: vgr.by
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