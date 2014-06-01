Губернатор Караник распорядился создать базу данных безработных Гродненской области

«Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто нетрудоустроен, и работать с ней»,

«Тех, кто занят в теневом бизнесе, - вывести на прозрачную экономическую деятельность. К взаимодействию с выпивающими и ведущими асоциальный образ жизни подключать психологов и наркологическую службу»,







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