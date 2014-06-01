Губернатор Караник распорядился создать базу данных безработных Гродненской области

Губернатор Гродненской области Владимир Караник распорядился составить базу данных нетрудоустроенных граждан. Об этом он сообщил на совещании по охране правопорядка.
«Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто нетрудоустроен, и работать с ней»,
- заявил он.
Ранее, 7 декабря 2020 года, Александр Лукашенко на совещании по экономике дал поручение трудоустроить безработных граждан.
«Тех, кто занят в теневом бизнесе, - вывести на прозрачную экономическую деятельность. К взаимодействию с выпивающими и ведущими асоциальный образ жизни подключать психологов и наркологическую службу»,