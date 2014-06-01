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      • Национальный аэропорт «Минск» получил тепловизоры и СИЗ от ВОЗ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 17:30
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      Всемирная организация здравоохранения оказала поддержку Национальному аэропорту «Минск» и поставила тепловизоры и СИЗ для борьбы с COVID-19.

      "В дополнение к уже имеющемуся в аэропорту различному оснащению, были поставлены тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты от COVID-19, а также дезинфицирующие средства"
      , - сообщает официальный сайт авиаперевозчика.

      На закупку необходимых средств было затрачено $47 тыс. В поставку вошли два тепловизора, защитные одноразовые комбинезоны, одноразовые маски, дезинфекторы и другое.

      "Два новых тепловизора, поставленных в Национальный аэропорт Минск, способны обнаружить в потоке пассажиров тех, у кого повышена температура тела. Это критически важно для скрининга путешественников и позволяет предотвратить или замедлить распространение COVID-19"
      , — отмечается на сайте.

      Фото: 4esnok.by 
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