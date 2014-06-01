Национальный аэропорт «Минск» получил тепловизоры и СИЗ от ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения оказала поддержку Национальному аэропорту «Минск» и поставила тепловизоры и СИЗ для борьбы с COVID-19.
"В дополнение к уже имеющемуся в аэропорту различному оснащению, были поставлены тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты от COVID-19, а также дезинфицирующие средства"
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На закупку необходимых средств было затрачено $47 тыс. В поставку вошли два тепловизора, защитные одноразовые комбинезоны, одноразовые маски, дезинфекторы и другое.
"Два новых тепловизора, поставленных в Национальный аэропорт Минск, способны обнаружить в потоке пассажиров тех, у кого повышена температура тела. Это критически важно для скрининга путешественников и позволяет предотвратить или замедлить распространение COVID-19"