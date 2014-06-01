  • » » Глава Мингорисполкома жестко раскритиковал работу служб по организации школьного питания

      • Глава Мингорисполкома жестко раскритиковал работу служб по организации школьного питания

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 17:10
      (голосов: 0)
      Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома, раскритиковал работу служб по организации школьного питания в Минске.

      На заседании Минского горисполкома были затронуты важные темы об отсутствии соответствующего контроля качества приготовления блюд и соблюдения санитарных норм.

      Владимир Кухарев подверг жесткой критике работу городских служб, имеющих прямое отношение к организации школьного питания.

      20 ноября 2020 года произошло массовое отравление школьников в СШ №61, где 174 ребенка обратились с жалобами в медпункт. Расследование показало, что дети отравились блюдом, в котором был обнаружен стафилококк. После этого случая были приняты жесткие меры в отношении ответственных лиц по контролю питания.

      Уволены начальник участка питания Первомайского района, заведующий производством столовой СШ № 61 и все повара, которые были на смене 20 ноября.

      В разработке находится новое школьное меню, которое вскоре будет оценено в городском центре гигиены и эпидемиологии.

      Фото: soyuz.by
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