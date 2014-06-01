  • » » Лукашенко подаст в суд на МОК за решение отстранить его от спортивных мероприятий

      • Лукашенко подаст в суд на МОК за решение отстранить его от спортивных мероприятий

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 16:36
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко считает, что Минску необходимо обратиться в суд из-за примененных санкций Международного олимпийского комитета (МОК) против Национального олимпийского комитета страны (НОК).

      «Надо нам обратиться в суд. Пусть [президент МОКа Томас] Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. <…> За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях. Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше!»
      , - сказал Лукашенко.

      7 декабря 2020 года МОК отстранил Александра Лукашенко, который занимает должность руководителя НОК Беларуси, от участия в своих мероприятиях и от Олимпийских игр. Спортсменов данные санкции не затрагивают, и они смогут представлять Беларусь на Играх.

      Санкции будут действовать до февраля 2021 года, когда выберут новое руководство НОК.

      Фото: iz.ru
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