Лукашенко подаст в суд на МОК за решение отстранить его от спортивных мероприятий

Александр Лукашенко считает, что Минску необходимо обратиться в суд из-за примененных санкций Международного олимпийского комитета (МОК) против Национального олимпийского комитета страны (НОК).
«Надо нам обратиться в суд. Пусть [президент МОКа Томас] Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. <…> За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях. Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше!»
, - сказал Лукашенко.
7 декабря 2020 года МОК отстранил Александра Лукашенко, который занимает должность руководителя НОК Беларуси, от участия в своих мероприятиях и от Олимпийских игр. Спортсменов данные санкции не затрагивают, и они смогут представлять Беларусь на Играх.
Санкции будут действовать до февраля 2021 года, когда выберут новое руководство НОК.