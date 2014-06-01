Лукашенко подаст в суд на МОК за решение отстранить его от спортивных мероприятий

«Надо нам обратиться в суд. Пусть [президент МОКа Томас] Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. <…> За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях. Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше!»







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