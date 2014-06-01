  • » » 15-летний житель Ганцевичей продал женщине через интернет вымышленный телефон

      • 15-летний житель Ганцевичей продал женщине через интернет вымышленный телефон

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 15:52
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      В Жабинковский РОВД обратилась горожанка и сообщила, что стала жертвой интернет-мошенника.

      Женщину заинтересовало объявление о продаже мобильного телефона на одной из торговых онлайн площадок. Она связалась с продавцом через мессенджер и сообщила о намерении приобрести телефон. Продавец попросил перечислить предоплату в размере 135 рублей, после которой отправит товар покупателю по почте. Перечислив нужную сумму, женщина так и не дождалась телефона. Она обратилась в милицию.

      В РОВД было установлено, что продавцом оказался 15-летний житель Ганцевичей. Объявление о товаре было вымышленным, а фотографии взяты из сети Интернет.

      Женщина перечислила деньги на карточку, которая принадлежит отцу друга продавца. Друг и его отец не знали, что деньги были получены обманным путем. Подростки потратили все полученные средства на свои нужды.

      «В отношении родителей подростка рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Помимо этого, семье молодого человека предстоит возместить причиненный заявительнице ущерб»
      , - сообщают в РОВД.

      Фото: brestcity.com
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