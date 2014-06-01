15-летний житель Ганцевичей продал женщине через интернет вымышленный телефон

В Жабинковский РОВД обратилась горожанка и сообщила, что стала жертвой интернет-мошенника.
Женщину заинтересовало объявление о продаже мобильного телефона на одной из торговых онлайн площадок. Она связалась с продавцом через мессенджер и сообщила о намерении приобрести телефон. Продавец попросил перечислить предоплату в размере 135 рублей, после которой отправит товар покупателю по почте. Перечислив нужную сумму, женщина так и не дождалась телефона. Она обратилась в милицию.
В РОВД было установлено, что продавцом оказался 15-летний житель Ганцевичей. Объявление о товаре было вымышленным, а фотографии взяты из сети Интернет.
Женщина перечислила деньги на карточку, которая принадлежит отцу друга продавца. Друг и его отец не знали, что деньги были получены обманным путем. Подростки потратили все полученные средства на свои нужды.
«В отношении родителей подростка рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Помимо этого, семье молодого человека предстоит возместить причиненный заявительнице ущерб»