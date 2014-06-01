15-летний житель Ганцевичей продал женщине через интернет вымышленный телефон

«В отношении родителей подростка рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Помимо этого, семье молодого человека предстоит возместить причиненный заявительнице ущерб»







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