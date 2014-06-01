  • » » Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом

      • Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 15:31
      (голосов: 0)
      На встрече с коллективом ЦРБ в Столбцах 8 декабря 2020 года, Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

      "Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития"
      , - сказал Александр Лукашенко.

      Шестое по счету ВНС пройдет в конце января 2021 года.

      Также от Лукашенко поступило предложение избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание сроком на 5 лет. Работа их будет производиться на общественных началах, но с важной ролью и высоким статусом.

      Фото: БЕЛТА
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