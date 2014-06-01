На встрече с коллективом ЦРБ в Столбцах 8 декабря 2020 года, Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.
"Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития"
, - сказал Александр Лукашенко.
Шестое по счету ВНС пройдет в конце января 2021 года.
Также от Лукашенко поступило предложение избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание сроком на 5 лет. Работа их будет производиться на общественных началах, но с важной ролью и высоким статусом.