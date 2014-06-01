Александр Лукашенко посетил Столбцовскую центральную районную больницу

8 декабря 2020 года Александр Лукашенко приехал с визитом в Столбцовскую ЦРБ, чтобы узнать, как оказывается помощь заболевшим коронавирусной инфекцией на районном уровне.
По словам главврача Столбцовской ЦРБ Светланы Глебко, на данный момент в больнице на лечении находится 121 пациент с коронавирусом. Наблюдается низкая заболеваемость COVID-19 за последние несколько дней. В ноября заболело 20 человек за сутки, теперь – 12.
«Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было. Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение»
, - прокомментировал Александр Лукашенко.
Помощь заболевшим оказывается по таким же стандартам, как и в столице. В больнице организовано 143 койки в инфекционном секторе. Проведено более ста точек с кислородом и установлено 10 аппаратов ИВЛ.
На встрече Лукашенко отметил, что вскоре межрайонные больницы получат большую поддержку для развития, чтобы выйти на новый уровень оказания помощи гражданам.
Чтобы в медицинских учреждениях всегда хватало кадров, акцент будет сделан на целевую подготовку.
«Нам надо четко определиться. Целевиков набираем, а места остаются - будем добирать»