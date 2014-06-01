Александр Лукашенко посетил Столбцовскую центральную районную больницу

«Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было. Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение»

«Нам надо четко определиться. Целевиков набираем, а места остаются - будем добирать»







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