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      • Александр Лукашенко посетил Столбцовскую центральную районную больницу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 14:12
      (голосов: 1)
      8 декабря 2020 года Александр Лукашенко приехал с визитом в Столбцовскую ЦРБ, чтобы узнать, как оказывается помощь заболевшим коронавирусной инфекцией на районном уровне.

      По словам главврача Столбцовской ЦРБ Светланы Глебко, на данный момент в больнице на лечении находится 121 пациент с коронавирусом. Наблюдается низкая заболеваемость COVID-19 за последние несколько дней. В ноября заболело 20 человек за сутки, теперь – 12.

      «Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было. Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение»
      , - прокомментировал Александр Лукашенко.

      Помощь заболевшим оказывается по таким же стандартам, как и в столице. В больнице организовано 143 койки в инфекционном секторе. Проведено более ста точек с кислородом и установлено 10 аппаратов ИВЛ.

      На встрече Лукашенко отметил, что вскоре межрайонные больницы получат большую поддержку для развития, чтобы выйти на новый уровень оказания помощи гражданам.

      Чтобы в медицинских учреждениях всегда хватало кадров, акцент будет сделан на целевую подготовку.

      «Нам надо четко определиться. Целевиков набираем, а места остаются - будем добирать»
      , - объяснил Лукашенко.

      Фото: ej.by
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