  • » » Глава Минздрава объяснил причины отмены плановой медпомощи в поликлиниках

      • Глава Минздрава объяснил причины отмены плановой медпомощи в поликлиниках

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 13:32
      (голосов: 0)
      Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич объяснил, по какой причине в минских поликлиниках временно не оказывается плановая медицинская помощь для населения. Об этом он рассказал журналистам на VI Конгрессе Ассоциации нефрологов.

      Поликлиники теперь работают по новому режиму, чтобы в зданиях не было скопления пациентов.

      Врачи оказывают заболевшим необходимую помощь на дому. За экстренной травматолого-хирургической помощью жители могут обратиться в поликлиники.

      "Мы должны делать все, чтобы не концентрировать пациентов в одном месте без особой необходимости"
      , - прокомментировал Дмитрий Пиневич.

      По новому режиму поликлиники Минска работают с 4 декабря.

      Фото: belta.by
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить приложение на Android




      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь