Глава Минздрава объяснил причины отмены плановой медпомощи в поликлиниках

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич объяснил, по какой причине в минских поликлиниках временно не оказывается плановая медицинская помощь для населения. Об этом он рассказал журналистам на VI Конгрессе Ассоциации нефрологов.
Поликлиники теперь работают по новому режиму, чтобы в зданиях не было скопления пациентов.
Врачи оказывают заболевшим необходимую помощь на дому. За экстренной травматолого-хирургической помощью жители могут обратиться в поликлиники.
"Мы должны делать все, чтобы не концентрировать пациентов в одном месте без особой необходимости"
, - прокомментировал Дмитрий Пиневич.
По новому режиму поликлиники Минска работают с 4 декабря.