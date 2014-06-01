В ЕС начнет действовать новый режим санкций за нарушение прав человека

нарушений прав человека. В Евросоюзе 8 декабря текущего года начнет действовать новый санкционный режим в отношениинарушений прав человека.







"Новое положение распространяется на геноцид, преступления против человечности, торговлю людьми, злоупотребления свободой мирных собраний, свободой мнений, свободой религии и убеждений. Блок планирует применять его только на своей территории".







Новый режим относится к физическим и юридическим лицам. Евросоюз вправе ограничить въезд, заморозить активы лица или организации в ЕС, а также вынести запрет на оказание любой экономической поддержки.

















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фото: Яндекс.Новости