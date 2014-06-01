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      • В ЕС начнет действовать новый режим санкций за нарушение прав человека

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 17:11
      (голосов: 0)
      В Евросоюзе 8 декабря текущего года начнет действовать новый санкционный режим в отношении нарушений прав человека.


      "Новое положение распространяется на геноцид, преступления против человечности, торговлю людьми, злоупотребления свободой мирных собраний, свободой мнений, свободой религии и убеждений. Блок планирует применять его только на своей территории".


      Новый режим относится к физическим и юридическим лицам. Евросоюз вправе ограничить въезд, заморозить активы лица или организации в ЕС, а также вынести запрет на оказание любой экономической поддержки. 

      фото: Яндекс.Новости


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