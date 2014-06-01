В Беларуси задержаны 35 человек в ходе воскресных акций





В Минске задерживали жителей на улице Сурганова, в парке на улице Жудро, на улице Асаналиева, возле станций метро «Пушкинская» и «Ковальская Слобода».



Задержания произошли в Сухорево возле поликлиники №10 и на улице Розы Люксембург.



Также в столице задержана мать журналиста радиостанции Анны Соусь – 79-летняя Лариса Соусь. На акцию протеста она вышла с бело-красно-белым зонтом.



Около 10 человек были задержаны в районе Лебяжий и во дворе улицы Жуковского.



Сообщается, что были задержаны некоторые участники «Марша воли» на улице Столетова.



В Гродно задержали корреспондентов БелаПАН Марину Харевич и Сергея Людкевича.



Фото: naviny.media Кратко и по делу в Telegram Новости Беларуси в Viber







Загрузка... Загрузка... Правозащитники сообщают о 35 задержанных в Минске, Гродно и Бресте в ходе воскресных акций.В Минске задерживали жителей на улице Сурганова, в парке на улице Жудро, на улице Асаналиева, возле станций метро «Пушкинская» и «Ковальская Слобода».Задержания произошли в Сухорево возле поликлиники №10 и на улице Розы Люксембург.Также в столице задержана мать журналиста радиостанции Анны Соусь – 79-летняя Лариса Соусь. На акцию протеста она вышла с бело-красно-белым зонтом.Около 10 человек были задержаны в районе Лебяжий и во дворе улицы Жуковского.Сообщается, что были задержаны некоторые участники «Марша воли» на улице Столетова.В Гродно задержали корреспондентов БелаПАН Марину Харевич и Сергея Людкевича.Фото: naviny.media