В Беларуси задержаны 35 человек в ходе воскресных акций

Правозащитники сообщают о 35 задержанных в Минске, Гродно и Бресте в ходе воскресных акций.
В Минске задерживали жителей на улице Сурганова, в парке на улице Жудро, на улице Асаналиева, возле станций метро «Пушкинская» и «Ковальская Слобода».
Задержания произошли в Сухорево возле поликлиники №10 и на улице Розы Люксембург.
Также в столице задержана мать журналиста радиостанции Анны Соусь – 79-летняя Лариса Соусь. На акцию протеста она вышла с бело-красно-белым зонтом.
Около 10 человек были задержаны в районе Лебяжий и во дворе улицы Жуковского.
Сообщается, что были задержаны некоторые участники «Марша воли» на улице Столетова.
В Гродно задержали корреспондентов БелаПАН Марину Харевич и Сергея Людкевича.
Фото: naviny.media
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