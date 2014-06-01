  • » » В Беларуси задержаны 35 человек в ходе воскресных акций

      • В Беларуси задержаны 35 человек в ходе воскресных акций

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 17:45
      (голосов: 0)
      Правозащитники сообщают о 35 задержанных в Минске, Гродно и Бресте в ходе воскресных акций.

      В Минске задерживали жителей на улице Сурганова, в парке на улице Жудро, на улице Асаналиева, возле станций метро «Пушкинская» и «Ковальская Слобода».

      Задержания произошли в Сухорево возле поликлиники №10 и на улице Розы Люксембург.

      Также в столице задержана мать журналиста радиостанции Анны Соусь – 79-летняя Лариса Соусь. На акцию протеста она вышла с бело-красно-белым зонтом.

      Около 10 человек были задержаны в районе Лебяжий и во дворе улицы Жуковского.

      Сообщается, что были задержаны некоторые участники «Марша воли» на улице Столетова.

      В Гродно задержали корреспондентов БелаПАН Марину Харевич и Сергея Людкевича.

      Фото: naviny.media
      Кратко и по делу в Telegram
      Новости Беларуси в Viber




      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь