  • » » Франак Вечерко заявил, что Беларусь ждут изменения в ближайшее время

      • Франак Вечерко заявил, что Беларусь ждут изменения в ближайшее время

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 17:44
      (голосов: 0)
      Советник Белорусского политического деятеля Светланы Тихановской


      фото: budzma.by
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