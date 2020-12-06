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» Франак Вечерко заявил, что Беларусь ждут изменения в ближайшее время
Франак Вечерко заявил, что Беларусь ждут изменения в ближайшее время
Раздел:
Новости региона
Дата публикации: Вчера, 17:44
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Советник Белорусского политического деятеля Светланы Тихановской
- Франак Вечерко выразил мнение по поводу нынешней ситуации в стране. Он отметил, что в ближайшие 6-12 месяцев обстановка изменится.
Франак Вечерко также сообщил, что ситуация в Беларуси не вернется к тому исходу, который был до 9 августа. Вероятные изменения в стране будут вызваны множеством факторов.
фото: budzma.by
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