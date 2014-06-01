"Галасы зместа" дали первый концерт в Минске

Первое выступление группы «Галасы змеса» прошло в Купаловском театре города Минска.
Группа образовалась полгода назад в городе Барановичи. Сочиняет тексты и исполняет Дмитрий Бутаков. В прошлом участник игры в КВН. В репертуаре у коллектива уже 18 песен в жанре политической сатиры.
«Единственно, что их объединяет – это юмор. Песни как и провластные, так и против. Мы не претендуем на экспертную роль в этом смысле. Мы просто выражаем реакцию простых провинциальных людей»
, – рассказал музыкант.
Фото: tvr.by
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