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      • "Галасы зместа" дали первый концерт в Минске

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Культура Дата публикации: Вчера, 16:49
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      Первое выступление группы «Галасы змеса» прошло в Купаловском театре города Минска.

      Группа образовалась полгода назад в городе Барановичи. Сочиняет тексты и исполняет Дмитрий Бутаков. В прошлом участник игры в КВН. В репертуаре у коллектива уже 18 песен в жанре политической сатиры.

      «Единственно, что их объединяет – это юмор. Песни как и провластные, так и против. Мы не претендуем на экспертную роль в этом смысле. Мы просто выражаем реакцию простых провинциальных людей»
      , – рассказал музыкант.

      Фото: tvr.by
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