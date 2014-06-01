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      • 6 декабря в Минске задержали участников митинга "Марш воли"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 16:29
      (голосов: 0)
      В Минске 6 декабря 2020 года проходит воскресная несанкционированная акция протеста.

      Формат протестов сторонников белорусской оппозиции изменился. Теперь формирование групп происходит во дворах, а не в центре столицы, чтобы избежать задержаний с правоохранительными органами.

      Протестующие собираются в разных районах Минска и движутся колоннами. Многие в руках держат бело-красно-белые флаги.

      В районе Дворца независимости можно наблюдать спецтехнику, протестующих там нет.

      Уже есть задержанные участники митинга. Правозащитники сообщают о более 40 задержанных.

      Фото: thinktanks.by
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