Сотрудников редакции «Нашей Нивы» вызвал на допрос Следственный комитет Беларуси

Около 20-ти сотрудников и главный редактор белорусского издания "Наша Нива" на следующей неделе вызваны на допрос Следственным комитетом по делу о клевете, ст. 188 УК. Сотрудников редакции будут допрашивать как свидетелей.
Отмечается, что в 20-х числах сентября текущего года главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича за публикацию материала про «диджея перемен» - звукорежиссера Владислава Соколовского вызвали на допрос в центральный аппарат СК и назначили трое суток в изоляторе.
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