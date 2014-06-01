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      • Сотрудников редакции «Нашей Нивы» вызвал на допрос Следственный комитет Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 14:18
      (голосов: 0)
      Около 20-ти сотрудников и главный редактор белорусского издания "Наша Нива" на следующей неделе вызваны на допрос Следственным комитетом по делу о клевете, ст. 188 УК. Сотрудников редакции будут допрашивать как свидетелей.

      Отмечается, что в 20-х числах сентября текущего года главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича за публикацию материала про «диджея перемен» - звукорежиссера Владислава Соколовского вызвали на допрос в центральный аппарат СК и назначили трое суток в изоляторе.

      Фото: belta.by
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