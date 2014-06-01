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      • Тихановская планирует посетить Вашингтон на инаугурационной неделе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 13:30
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      Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена посетить Вашингтон во время недели инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Сообщила она об этом в колонке The  Washington Post.

      «Я надеюсь поехать в Вашингтон в течение недели инаугурации, чтобы лично поблагодарить нынешнюю администрацию за ее работу по помощи народу Беларуси. В то же время я рассчитываю на развитие прочных отношений с новой администрацией, чтобы облегчить переход к демократии в Беларуси»
      , — рассказала политик.

      Тихановская поделилась, что хочет поблагодарить уходящую администрацию президента США за оказанную помощь белорусам. И также она планирует наладить крепкие отношения с новой администрацией.

      «В то же время я с нетерпением жду развития прочных отношений с новой администрацией в целях содействия демократическому переходу в Беларуси»
      , — сказала экс-кандидат.

      Кроме того, Светлана Тихановская обратилась к Конгрессу США с призывом скорейшего принятия «Акта о демократии, правах человека и суверенитете в Беларуси 2020 года».

      Фото: Washington Post
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