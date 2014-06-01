Тихановская планирует посетить Вашингтон на инаугурационной неделе

«Я надеюсь поехать в Вашингтон в течение недели инаугурации, чтобы лично поблагодарить нынешнюю администрацию за ее работу по помощи народу Беларуси. В то же время я рассчитываю на развитие прочных отношений с новой администрацией, чтобы облегчить переход к демократии в Беларуси»

«В то же время я с нетерпением жду развития прочных отношений с новой администрацией в целях содействия демократическому переходу в Беларуси»







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