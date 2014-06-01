Тихановская планирует посетить Вашингтон на инаугурационной неделе

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена посетить Вашингтон во время недели инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Сообщила она об этом в колонке The Washington Post.
«Я надеюсь поехать в Вашингтон в течение недели инаугурации, чтобы лично поблагодарить нынешнюю администрацию за ее работу по помощи народу Беларуси. В то же время я рассчитываю на развитие прочных отношений с новой администрацией, чтобы облегчить переход к демократии в Беларуси»
, — рассказала политик.
Тихановская поделилась, что хочет поблагодарить уходящую администрацию президента США за оказанную помощь белорусам. И также она планирует наладить крепкие отношения с новой администрацией.
«В то же время я с нетерпением жду развития прочных отношений с новой администрацией в целях содействия демократическому переходу в Беларуси»
, — сказала экс-кандидат.
Кроме того, Светлана Тихановская обратилась к Конгрессу США с призывом скорейшего принятия «Акта о демократии, правах человека и суверенитете в Беларуси 2020 года».