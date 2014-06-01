Лукашенко поздравил президента Финляндской Республики с Днем независимости





Александр Лукашенко выразил свои поздравления президенту Финляндской Республики Саули Ниинисте в честь Дня независимости. Президент также призвал Хельсинки работать над сохранением установленных контактов.



«К этому празднику, проникнутому чувством глубокого патриотизма, финны прошли долгий сложный путь. Сегодняшнее поколение может гордиться достижениями своих предков, которые создали современную красивую страну», - поздравил Александр Лукашенко.



Президент также отметил, что за последние несколько лет между странами было открыто множество дополнительных возможностей в различных сферах, в том числе в лесной промышленности, охране окружающей среды и зеленых технологиях.

фото: ont.by









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