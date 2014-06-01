  • » » В странах Балтии резко увеличились цены на электроэнергию

      • В странах Балтии резко увеличились цены на электроэнергию

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 13:06
      (голосов: 0)
      В странах Балтии резко увеличились цены на электроэнергию. Связано это с холодной погодой и увеличением потребления электричества.

      Стоимость электроэнергии в Литве и Латвии выросла на 35 %. Теперь стоимость за мегаватт-час составляет 45,67 евро в Литве и 45,44 евро – в Латвии.

      В Эстонии увеличение цены произошло на 37 %, там мегаватт-час стоит 45,44 евро.

      Сильное подорожание было зафиксировано в конце ноября.

      Как сообщают эксперты, на рост цен повлияла холодная и сухая погода, которая вызвала высокий спрос на электроэнергию. Кроме того, на 50% сократилась выработка энергии ветра.

      Фото: yandex.by
      Кратко и по делу в Telegram
      Новости Беларуси в Viber




      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь