В странах Балтии резко увеличились цены на электроэнергию. Связано это с холодной погодой и увеличением потребления электричества.
Стоимость электроэнергии в Литве и Латвии выросла на 35 %. Теперь стоимость за мегаватт-час составляет 45,67 евро в Литве и 45,44 евро – в Латвии.
В Эстонии увеличение цены произошло на 37 %, там мегаватт-час стоит 45,44 евро.
Сильное подорожание было зафиксировано в конце ноября.
Как сообщают эксперты, на рост цен повлияла холодная и сухая погода, которая вызвала высокий спрос на электроэнергию. Кроме того, на 50% сократилась выработка энергии ветра.
Фото: yandex.by
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