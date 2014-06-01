Правительство Беларуси изменило условия повышения зарплат

Совет министров внес изменения в постановление № 698 от 3 декабря 2020 года «О некоторых мерах по выплате заработной платы работникам отраслей экономики».
Теперь организации независимо от форм собственности не смогут повышать тарифные ставки (тарифные оклады), если есть задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные фонды. Только после погашения всех задолженностей возможно осуществить повышение.
Исключения составляют те организации, решение по которым принимает президент, областные и минский горсоветы. Если решение в их сторону принято положительное, то таким организациям будет предоставлена отсрочка по погашению задолженности с условием своевременной оплаты.
Также исключения затрагивают организации с рассрочкой.