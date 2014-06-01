Противовирусные препараты не влияют на смертность от COVID-19

Британские ученые провели исследование и выяснили, что прием противовирусных средств не снизит смертность от COVID-19. Результаты исследования опубликованы в мировом научном журнале New England Journal of Medicine.
"Использование таких препаратов как ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон практически не оказали влияние на смертность пациентов от инфекции, вызванной новым коронавирусом"
, – поделились исследователи из Оксфордского университета в Соединённом королевстве.
В исследовании приняли участие более 11 тысяч взрослых пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией из 405 клиник, расположенных в 30 странах мира. Эксперты провели анализ и пришли к выводу, что среди пациентов, принимавших противовирусные средства, уровень летальных исходов был таким же, как среди пациентов, не принимавших подобного рода медикаментов.
"Наше исследование помогло определить бесперспективность ранее проведённых малых и нерандомизированных исследований, в которых утверждалось, что приём противовирусных средств может существенно повлиять как на течение коронавирусной инфекции, сроки госпитализации так и на количество летальных исходов"