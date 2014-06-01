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      • Противовирусные препараты не влияют на смертность от COVID-19

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 16:25
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      Британские ученые провели исследование и выяснили, что прием противовирусных средств не снизит смертность от COVID-19. Результаты исследования опубликованы в мировом научном журнале New England Journal of Medicine.

      "Использование таких препаратов как ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон практически не оказали влияние на смертность пациентов от инфекции, вызванной новым коронавирусом"
      , – поделились исследователи из Оксфордского университета в Соединённом королевстве.

      В исследовании приняли участие более 11 тысяч взрослых пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией из 405 клиник, расположенных в 30 странах мира. Эксперты провели анализ и пришли к выводу, что среди пациентов, принимавших противовирусные средства, уровень летальных исходов был таким же, как среди пациентов, не принимавших подобного рода медикаментов.

      "Наше исследование помогло определить бесперспективность ранее проведённых малых и нерандомизированных исследований, в которых утверждалось, что приём противовирусных средств может существенно повлиять как на течение коронавирусной инфекции, сроки госпитализации так и на количество летальных исходов"
      , – сообщил доктор философии Хуанчао Пан.

      Фото: med-heal.ru
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