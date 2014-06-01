Противовирусные препараты не влияют на смертность от COVID-19

"Использование таких препаратов как ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон практически не оказали влияние на смертность пациентов от инфекции, вызванной новым коронавирусом"

"Наше исследование помогло определить бесперспективность ранее проведённых малых и нерандомизированных исследований, в которых утверждалось, что приём противовирусных средств может существенно повлиять как на течение коронавирусной инфекции, сроки госпитализации так и на количество летальных исходов"







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